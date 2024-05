(Di domenica 19 maggio 2024) La notizia era nell’aria da oltre un mese ma ora c’è l’ufficialità:, 23enne nato a Chiari in provincia di, è ufficialmente qualificatodi. Un risultato storico visto che per la prima volta nella storia l’Italia avrà un proprio atleta nel tabellone singolare maschile di questa disciplina ai Giochi Olimpici. Il lombardo, che a fine aprile risultava il primo degli esclusi nella classifica dei qualificati, ha ottenuto il biglietto pergrazie alla decisione dell’Australia di rinunciare alla quota ricevuta per un proprio atleta nel singolare maschile. Per, che nelle grandi competizioni finora vanta al massimo una presenza agli Europei, è il traguardo più importante della carriera. Il giovane clarense ...

Da Brescia a Parigi:. Giovanni Toti vola alle Olimpiadi - Da brescia a parigi:. Giovanni Toti vola alle Olimpiadi - La notizia era nell’aria da oltre un mese ma ora c’è l’ufficialità: Giovanni Toti, 23enne nato a Chiari in provincia di brescia, è ufficialmente qualificato alle Olimpiadi di parigi. Un risultato ...

SERIE B - Playoff, il Catanzaro batte il Brescia e va in semifinale - SERIE B - Playoff, il Catanzaro batte il brescia e va in semifinale - Il Catanzaro accede alla semifinale dei play off del campionato di serie B dopo aver battuto 4-2 ai supplementari il brescia al 'Ceravolo'. I lombardi sono andati in vantaggio con Galeazzi all'8' pt e ...

Il Giro d'Italia arriva sul Garda: per il pubblico una maratona Pippo-Tadej come a Parigi - Il Giro d'Italia arriva sul Garda: per il pubblico una maratona Pippo-Tadej come a parigi - Sabato 17 il primo a partire da Castiglione (l’ultimo della classifica generale) scatta alle 13.40, approdando dopo 14 minuti nel territorio bresciano a Pozzolengo (13.54) e dodici minuti dopo all’arr ...