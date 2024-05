Poule scudetto Il Campobasso affronta il Carpi Si inizia alle 16

(Di domenica 19 maggio 2024) Si chiude oggi la prima fase delladi serie D con la sfida tra(che ha ufficializzato l’addio immediato dal tecnico Pergolizzi che quindi ha chiuso sette giorni fa a Piancastagnaio la sua stagione) edi scena in Molise16. La Pianese è spettatrice interessata pur nella consapevolezza che il solo punto conquistato in due gare contro molisani ed emiliani di fatto la esclude dalla lotta per il posto di migliore seconda dei tre gironi di, dai quali usciranno le quattro squadre (le tre vincenti ed appunto la migliore seconda) che si contenderanno il titolo vinto dalla Robur nel 14/15. Ma al di là di questo appendice la stagione della Pianese, conclusasi mercoledì a, resta memorabile. Presto il club si ...

Carpi L’orario delle 16 in un mercoledì lavorativo impedirà ai tifosi biancorossi di tributare il giusto applauso a una squadra che ha fatto la storia. È l’unico rimpianto per il debutto del Carpi nella Poule scudetto , che oggi porterà al ...

Parte male il percorso nella Poulo Scudetto dell’ Alcione , già promosso in Serie C dopo la vittoria del girone A dei Dilettanti e che ieri affrontava l’Unione Clodiense . La formazione veneta, reduce dalla sconfitta lo scorso weekend contro il ...

Trapani – Cavese: diretta live e risultato in tempo reale - Trapani – Cavese: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Trapani - Cavese di domenica 19 maggio 2024 : formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gara 3 del girone C poule scudetto del campionato nazi ...

Calcio femminile: la Juve e il Milan chiudono il Campionato di Serie A con una vittoia - Calcio femminile: la Juve e il Milan chiudono il Campionato di Serie A con una vittoia - La Juventus chiude la poule scudetto valida per la Serie A 2023-2024 di calcio femminile con una vittoria. La compagine bianconera ha infatti compiuto un ...