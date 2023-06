Oroscopo Paolo Fox Venerdì 9 Giugno 2023 | Ariete dubbioso

Leggi su zon

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’diFox per oggi,Evita errori di valutazione. Hai messo in discussione un amore? Cerca di capire quanto vale per te. Toro Attento ai soldi: anche se riscuoterai quattrini ci sono esigenze per la casa o la famiglia. Amore alla grande, datti da fare. Gemelli Incontrerai persone utili al tuo lavoro. Stasera però arrivi stanco, concediti un po’ di relax. Cancro Regalati momenti di piacere: favoriti i viaggi, cambiamenti e movimenti in genere. In amore serata ok. Leone In arrivo una nuova passione, forse legata al tuo lavoro. Non agire con aggressività solo per paura di perdere. Vergine Se devi fare una scelta, avrai le idee più chiare. Novità legate alle finanze. Dedica tempo e attenzioni a chi ti è vicino. Bilancia Il fisico ...