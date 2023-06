De Blasio | Napoli | tutto è possibile | it' s our time

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Dall'Agenzia di Stampa ANSA, le parole di Bill De, ex Sindaco di New York: "La vittoria dello Scudetto delè molto più di un Super Bowl. Il Super Bowl è un evento sportivo di molti. Ma non c'è il sennto culturale che c'è qui per il Calcio. Con celebrazioni che vanno avanti da settimane. E colori in tutta la città. Dopo il Super Bowl,questo non avviene. E voglio dire Forza. Dico che per, dopo questo Scudetto,. In America si dice "It's our". E questo, è il momento di. Nel mondo c'è gran rispetto per. Ed ora, è ancora più forte. Credo che per i napoletani sia importante ricordare questo momento per creare energie ed opportunità. ...