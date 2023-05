Le ultime considerazioni da governatore | l' addio di Visco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Con le suedadi Banca d'Italia, Ignaziosi appresta a lasciare "l'istituzione 'speciale' che ho servito, con ruoli diversi, per un cinquantennio". Nominato il 1 novembre 2011, l'economista napoletano, classe 1949, terminerà il suo secondo mandato quest'autunno: la corsa alla successione è apertissima, il nome più citato, ma non scontato, è quello di Fabio Panetta, oggi alla Bce. Ma in un mondo in cui "continueranno a emergere nuove forme di organizzazione del lavoro e della società, nuovi stili di vita, nuovi modi di cooperare" di cui "bisognerà essere consapevoli, innanzitutto a livello individuale, puntando come da tempo diciamo, sulla curiosità, lo studio, la conoscenza", è su questa consapevolezza che Bankitalia "saprà fondare il suo operato anche negli altri a venire", dice ...