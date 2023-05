Finanza | cyber e gin L’agenzia di sviluppo nordirlandese apre a Milano

Leggi su formiche

(Di domenica 28 maggio 2023) Invest NI,dieconomico dell’Irlanda del Nord, ha ulteriormente ampliato la propria presenza globale con l’apertura del suo primo ufficio in Italia. Alex Mason, Regional Trade Manager, guiderà l’ufficio dipresso il consolato britannico. Con un finanziamento di 8 milioni di sterline dal New Deal for Northern Ireland da parte del Northern Ireland Office (NIO) Invest NI, sta espandendo la presenza dell’Irlanda del Nord sulla scena internazionale. È un altro tassello del rafforzamento dei rapporti bilaterali italo-britannici dopo che a fine aprile i due governi avevano sottoscritto un memorandum d’intesa sulla cooperazione bilaterale. “L’intensità del continuo dialogo” fra Giorgia Meloni e Rishi Sunak “testimonia come i rapporti fra Italia e Regno Unito stiano sperimentando un forte rilancio”, hanno spiegato ...