Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore e non si nasconde più

(Di domenica 28 maggio 2023)non è più single. La showgirl è stata fotografata dal settimanale “Chi” a Los Angeles mano nella mano con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu (15 anni più giovane di lei). Lo sportivo è di origine rumena ma è nato e cresciuto a Roma. I due non si nascondono più e si fanno vedere a passeggio come una coppia qualunque.ha messo fine al matrimonio con l’ex marito Brian Perri e hail sorriso con il nuovo amore. Già da un po’ di tempo si rincorrevano voci di una possibile love story trae Georgian Cimpeanu. A febbraio, i due erano stati fotografati mentre entravano insieme nella casa milanese di lei durante la Milano Fashion Week. Ma la relazione non era stata ...

Ivan Rota per Dagospia angela favolosa cubista Angela Favolosa Cubista, un personaggio iconico di Uomini e Donne, vive oggi in stato di indigenza e ricorda :'Maria De Filippi non mi ha chiamato più ...... primi bikini di stagione LE FOTO Fotogallery - Stefano Oradei, il nuovo fidanzato di Manila Nazzaro ALLA LUCE DEL SOLE Fotogallery -mano nella mano con Georgian Cimpeanu A SCUOLA ...sabrina salerno IL COMMENTO ALLA FOTO DISU INSTAGRAM - Ma ha senso fare ancora tutte queste pose da teenager, stretti in quei vestiti a più di 40 anni, - Non c'ha du'capezzoli, c'ha du'chiodi (cit.) - I ...

Gossip Girl: nuovo flirt per Elisabetta Canalis Claudia Motta, Pasotti e Totti... Calciomercato.com

La bellissima Elisabetta Canalis sembra sempre una ventenne. Quali sono i suoi segreti di bellezza Scopriamoli assieme.C'era un piano per uccidere la regina Elisabetta. Alcuni documenti divulgati dall'Fbi hanno rivelato che gli irlandesi dell' IRA (Irish Republican Army) volevano uccidere ...