Kevin Owens omaggia gli Usos | la PWG ed i Briscoes | “Fenomenali Spero che Jay e anche Mark siano orgogliosi di noi”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 aprile 2023), al secondo main event di Wrestlemania consecutivo, è apparso ovviamente nella Wrestlemania 39 Press-Conference tenutasi dopo l’evento. Lo Showcase of Immortals ha visto lui e Sami Zayn diventare Undisputed Tag-Team Champions, detronizzando il lunghissimo regno deglinel main event di serata. KO ha elogiato i suoi avversari di ieri sera, sperando vivamente di aver resodi loro Jay Briscoe edil compianto, oltre che a ringraziare la PWG e Super Dragon per avergli consentito di essere lì stanotte. “Glisono dei fenomeni, sono troppo sottovalutati” Le prime parole disono state spese per i suoi avversari, gli, elogiati in maniera assolutamente corretta: “Prima di dire ...