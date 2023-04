Graziani: «Inzaghi? Se per l’Inter problema allenatore l’avrebbe cambiato» (Di domenica 2 aprile 2023) Inzaghi è in difficoltà per le tante sconfitte, dieci in ventotto giornate, ma l’Inter non sembra intenzionata a cambiare allenatore. Graziani, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala come se la società avesse pensato a colpe del tecnico l’avrebbe già esonerato. ERRORI IMBARAZZANTI – Francesco Graziani, da ex attaccante, prova a spiegare l’errore di Romelu Lukaku sullo 0-0 di Inter-Fiorentina: «Ci sono state delle situazioni dove io, ma tutti gli altri grandi attaccanti della mia epoca, sono stati mancati dei gol davanti alla porta. O perché l’hai lasciata, o perché l’hai presa male, o perché sei arrivato in ritardo… Ci sono stati episodi come quello di Lukaku ieri, che non sarà neanche l’ultimo. Poi nel calcio non c’è mai nulla di scontato». DIRIGENZA ATTENTA – ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023)è in difficoltà per le tante sconfitte, dieci in ventotto giornate, manon sembra intenzionata a cambiare, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala come se la società avesse pensato a colpe del tecnicogià esonerato. ERRORI IMBARAZZANTI – Francesco, da ex attaccante, prova a spiegare l’errore di Romelu Lukaku sullo 0-0 di Inter-Fiorentina: «Ci sono state delle situazioni dove io, ma tutti gli altri grandi attaccanti della mia epoca, sono stati mancati dei gol davanti alla porta. O perché l’hai lasciata, o perché l’hai presa male, o perché sei arrivato in ritardo… Ci sono stati episodi come quello di Lukaku ieri, che non sarà neanche l’ultimo. Poi nel calcio non c’è mai nulla di scontato». DIRIGENZA ATTENTA – ...

