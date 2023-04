Ultime Notizie – Gp Australia 2023, Verstappen conquista la pole (Di sabato 1 aprile 2023) Sarà di nuovo Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position nel Gp Australia 2023 di Formula 1, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez è finito nella ghiaia nella prima parte della sessione di qualifiche di oggi e domenica partirà in ultima posizione. Verstappen si era già assicurato la 22esima pole della sua carriera con il primo giro lanciato, ma è migliorato nel suo secondo tentativo facendo segnare il tempo di 1 minuto e 16,732 secondi e lasciandosi alle spalle il duo Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton in quello che per il team tedesco è stato il miglior risultato in qualifica di questa stagione. Completano le prime file Alonso, Sainz, Stroll e Leclerc. Verstappen guida la classifica piloti con 44 punti, uno in più di Perez e 14 in più di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 1 aprile 2023) Sarà di nuovo Maxsu Red Bull a partire inposition nel Gpdi Formula 1, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez è finito nella ghiaia nella prima parte della sessione di qualifiche di oggi e domenica partirà in ultima posizione.si era già assicurato la 22esimadella sua carriera con il primo giro lanciato, ma è migliorato nel suo secondo tentativo facendo segnare il tempo di 1 minuto e 16,732 secondi e lasciandosi alle spalle il duo Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton in quello che per il team tedesco è stato il miglior risultato in qualifica di questa stagione. Completano le prime file Alonso, Sainz, Stroll e Leclerc.guida la classifica piloti con 44 punti, uno in più di Perez e 14 in più di ...

