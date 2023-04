Traffico Roma del 01-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023) LuceverdeBuon sabato pomeriggio dalla redazione e ben trovati da Simone Cerchiara abbiamo rallentamenti sulla tangenziale Tra la Tiburtina e Batteria Nomentanaverso Tor di Quinto e lo stadio Olimpico proseguendo nella galleria Giovanni XXIII attenzione al limite di velocità iniziato il nuovo sistema di rilevazione Intanto in centro pomeriggio con una manifestazione dall’inquilino alla zona di Piazza Venezia corteo per via Cavour per via dei Fori Imperiali temporanee chiusure e mezzi della trasporto pubblico deviati fino alle 18 circa in centro oggi anche una manifestazione in piazza Santi Apostoli zona sud sul Raccordo Anulare rallentamenti nel tratto Pontina Laurentina zona Acilia chiusa per lavori la via del Mare in direzioneall’altezza del sottopasso deviazioni Sulla via Ostiense Oggi più corse per la linea ...