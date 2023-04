Sassuolo-Inter U19 | le pagelle | Kassama imperdonabile | Esposito il migliore

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023)di Primavera 1 termina 3-2 (qui il tabellino). La palma di peggiore in campo se l’aggiudica, mentre ildei ragazzi di Chivu è ancora una volta il capitanoNIKOLAOS BOTIS 5 – Sul primo e sul terzo gol poche colpe, mentre sul raddoppio neroverde può decisamente fare meglio.U19,– LA DIFESA ALEM NEZIREVIC 5 – Non riesce a mettere qualità nelle giocate. Dal 53? KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Sembra dare una scossa ma si spegne alla distanza. SHERIFF4,5 – Erroraccio sul primo gol e diverse disattenzioni. GIACOMO STABILE 5 – Russo è un cliente molto scomodo, e sebbene a volte riesca a contenerlo fa tanta fatica. ANDREA POZZI 5,5 – Mezzo voto in più per il rigore ...