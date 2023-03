Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Bolzano vince ancora in casa dei Vienna Capitals! A un passo dalla finalissima (Di sabato 1 aprile 2023) Il venerdì sera dell’ICE Hockey League 2022-2023 sorride al Bolzano. La squadra altoatesina infatti ha battuto nuovamente, a domicilio, gli spusu Vienna Capitals (2-5) portandosi complessivamente sul 3-1 nella serie di semifinale playoff. LA CRONACA Alla Steffl Arena, le “Foxes” partono immediatamente col piede giusto: gol dello 0-1 di Thomas dopo 31? e poi raddoppio con McClure, nei pressi del quarto d’ora di gara. Il primo periodo si chiude sullo 0-2, mentre il secondo segmento di gara sull’1-3. McClure griffa la doppietta del tris bolzanino, che però viene subito accorciato da Sheppard. Si entra sull’1-3 negli ultimi venti minuti. Tutto tace per i primi seicento secondi, ma poi si configura un finale scoppiettante. Sheppard, ancora lui, mette a referto il 2-3 che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Il venerdì sera dell’ICEsorride al. La squadra altoatesina infatti ha battuto nuovamente, a domicilio, gli spusuCapitals (2-5) portandosi complessivamente sul 3-1 nella serie di semifinale playoff. LA CRONACA Alla Steffl Arena, le “Foxes” partono immediatamente col piede giusto: gol dello 0-1 di Thomas dopo 31? e poi raddoppio con McClure, nei pressi del quarto d’ora di gara. Il primo periodo si chiude sullo 0-2, mentre il secondo segmento di gara sull’1-3. McClure griffa la doppietta del tris bolzanino, che però viene subito accorciato da Sheppard. Si entra sull’1-3 negli ultimi venti minuti. Tutto tace per i primi seicento secondi, ma poi si configura un finale scoppiettante. Sheppard,lui, mette a referto il 2-3 che ...

