Chi è Marian Richero, il fidanzato di Annalisa Scarrone (Di sabato 1 aprile 2023) Nonostante Annalisa Scarrone sia molto riservata sul suo privato, sappiamo che ha un fidanzato, Marian Richero, anche lui cantante, cha ha conosciuto nel 2016, al Teatro Ariston. Marian e Annalisa sono fidanzati ufficialmente dal 2017. Marian Richero è nato nel 1987, a Peshtera, in Bulgaria e ha vissuto poi fino ai sette anni in un orfanotrofio di Sofia. Nel 1994 si è trasferito a Balestrino, in Liguria, dando inizio alla sua carriera musicale, prima nelle radio locali della regione Lombardia poi a RTL 102.5. Dal 2002 collabora con il Festival di Sanremo e nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, composto da brani cover, dal titolo Benvenuto. Il secondo album, sempre di cover, dal titolo Il mondo prima di te è uscito poi nel ...

