Inter, scelte obbligate in difesa. Torna Brozovic: la probabile formazione – Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Inter Torna a giocare dopo la sconfitta con la Juventus e la sosta per le nazionali. Riparte il campionato e Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sarà importante ripartire subito con una vittoria a San Siro per riprendere il cammino e sperare sempre in un posto in Champions League. Secondo la probabile formazione di Sky Sport, scelte obbligate in difesa, mentre a centrocampo Torna Marcelo Brozovic. In attacco Torna la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. probabile formazione – L'Inter ospita la Fiorentina sabato 1 aprile alle 18. Simone Inzaghi riparte dal classico 3-5-2 dove tra i pali ci sarà ovviamente André Onana.

