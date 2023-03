Real Madrid, il sostituto di Carvajal si trova in Premier (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Real Madrid è in cerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo AS, i Blancos sono interessati... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilè in cerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo AS, i Blancos sono interessati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - MadridXtra : ?????? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio - theMadridZone : ?? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio #rmalive ???? - Nicfra99 : Tifo Real Madrid e non lo sapevo - DeltaBBot : ico ico ico o Real Madrid é nanico -