Pechino Express 2023 | le anticipazioni tappe e coppie della quarta puntata

(Di giovedì 30 marzo 2023) Questa sera, giovedì 30 marzo, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi, la decima edizione del docu-reality condotto da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato aGherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il restostagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : 'Dovrei partecipare a Pechino Express perché...' CONTINUATE CON I SUGGERIMENTI DI TASTIERA?? #PECHINOEXPRESS… - CondividiT35971 : RT @EderaParrella: COMUNQUE MENZIONE SPECIALE ALLE FAN DI ORIANA CHE SONO COSÌ OSSESSIONATE ED INFOSSATE PER NIKITA, A LORO NON BASTA VEDER… - alefascia : @GrandeFratello Piantatela, manco una vedova! L’ha diffidato e ora piange… falsa come una moneta da 3€ … Cos’è dev… - Carlottafm000 : Comunque Signorini e autori non sanno che i genitori di Nikita sono intervenuti (con lettera) a Pechino Express????… - soniakrisiempre : RT @its_Cazzimmosa: Signorini la scorsa puntata scandalizzato che nessuno fosse stato vicino ad una ragazza che finalmente aveva ritrovato… -

Questa sera , giovedì 30 marzo 2023, nuovo appuntamento con" La Via delle Indie . La quarta puntata di2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW . Le sette coppie di ...In passato è già successo, con una divertente esperienza a. Tina Cipollari si è detta pronta ad una nuova edizione del programma, che oggi va in onda su Sky, ma le piacerebbe anche ...2023 torna stasera 30 marzo alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la quarta tappa . I viaggiatori percorreranno 504 km, tra nuove sfide e passaggi di fortuna. ...

Pechino Express 2023: anticipazioni sulla quarta puntata di oggi, 30 marzo La Gazzetta dello Sport

Quarto appuntamento stasera con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le sette coppie rimaste in gara affronteranno la quarta tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipaz ...Martina Colombari e Achille Costacurta sono la coppia “Mamma e figlio” di Pechino Express 2023. La carriera di modello di lui, l’incontro con Billy di lei, i piaceri inconfessabili di entrambi: si son ...