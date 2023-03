Il Papa in ospedale e il fantasma delle dimissioni. Fonti vaticane: “Finché resta lucido non lascia” (Di giovedì 30 marzo 2023) L’operazione al polmone a 21 anni, l’intervento al colon nel 2021 e il dolore al ginocchio. Bergoglio si affida ai medici e ai cardinali: «Chiedo sempre e mi dicono: continua» Leggi su lastampa (Di giovedì 30 marzo 2023) L’operazione al polmone a 21 anni, l’intervento al colon nel 2021 e il dolore al ginocchio. Bergoglio si affida ai medici e ai cardinali: «Chiedo sempre e mi dicono: continua»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - repubblica : Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Sant… - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - LaStampa : Il Papa in ospedale e il fantasma delle dimissioni. Fonti vaticane: “Finché resta lucido non lascia” - infoitsalute : Il Papa in ospedale e il fantasma delle dimissioni. Fonti vaticane: “Finché resta lucido non lascia” -