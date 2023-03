Accusa ai club di Premier: tasse non pagate per 280 mln (Di giovedì 30 marzo 2023) I club di Premier League, se non tutti almeno la maggior parte, hanno risparmiato più di 250 milioni di sterline (al cambio attuale, circa 280 milioni di euro) di tasse da versare per un periodo di 3 anni, secondo le stime della Tax Policy Associates. Come riporta la BBC, questa condizione di forte risparmio per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) IdiLeague, se non tutti almeno la maggior parte, hanno risparmiato più di 250 milioni di sterline (al cambio attuale, circa 280 milioni di euro) dida versare per un periodo di 3 anni, secondo le stime della Tax Policy Associates. Come riporta la BBC, questa condizione di forte risparmio per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

