Papa Francesco in ospedale per controlli programmati, possibile ricovero per la notte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma per un check-up programmato, potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. "Il Papa - aveva comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Oltre a un'intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze del Pontefice previste per domani e dopodomani.

