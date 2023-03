La “sventura” di essere troppo bello: “Le donne vogliono solo venire a letto con me” (Di mercoledì 29 marzo 2023) essere troppo bello non è sempre un vantaggio. O almeno così afferma un giovane modello che si dice “scocciato” dalle troppe attenzioni che gli riservano le donne con il solo obbiettivo di andare a letto con lui Il giovane si chiama Marco Donatelli, ha 22 anni ed è originario dell’Ohio. Sui social si sfoga spiegando di essere “talmente bello” che la sua casella di posta elettronica è piena di messaggi di donne che vogliono fare sesso con lui. Ma a Marco non interessano questo tipo di attenzioni e confessa di preferire passare il tempo con il suo cane. Marco Donatelli ha spiegato come le donne gli si “buttino addosso” in continuazione. Lui però è molto impegnato e “non ha il tempo di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 marzo 2023)non è sempre un vantaggio. O almeno così afferma un giovane modello che si dice “scocciato” dalle troppe attenzioni che gli riservano lecon ilobbiettivo di andare acon lui Il giovane si chiama Marco Donatelli, ha 22 anni ed è originario dell’Ohio. Sui social si sfoga spiegando di“talmente” che la sua casella di posta elettronica è piena di messaggi dichefare sesso con lui. Ma a Marco non interessano questo tipo di attenzioni e confessa di preferire passare il tempo con il suo cane. Marco Donatelli ha spiegato come legli si “buttino addosso” in continuazione. Lui però è molto impegnato e “non ha il tempo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bufalenet : Bufale vi insegna (o vi impara, a seconda del grado di ignoranza da cui siete nati per essere così nella sventura c… - DonatoCavallo6 : Per essere più chiaro, se un giorno questa sventura si avverrà ( spero mai ovviamente) tra le mie personali catastr… - giovann04381938 : @RaiNews Entrare illegalmente in Italia non mi risulta essere un diritto umano. Vanno espulsi tutti tranne i veri r… - Filifilippo3333 : RT @Hattoriando: @micheleleccese Nemmeno la povertà dovrebbe essere una sventura sociale, in una civiltà evoluta. I figli dei poveri dovreb… - jakclive : se egli non ha senno? Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. E' privo di senno… -

Pnrr, Forattini (Pd): "Governo si arrende, ancora possibile correggere tiro" Per mesi si è continuato a negare anche l'evidenza e chi lanciava l'allarme veniva tacciato di essere una Cassandra di sventura. Ora i nodi vengono al pettine e Fitto è costretto ad ammettere che ... Confindustria: "Il 2023 un anno piatto" ... "Quello che sta facendo la Bce sta andando oltre il giusto contrasto che deve essere fatto. Non ... "Penso che siano già stati smentiti alcuni profeti di sventura che avevano detto che con il nuovo ... Dov'è finita l'educazione civica 2020/21: in ritardo, ma con grande enfasi, l'educazione civica tornava ad essere materia ... le scuole chiuse sono state una necessità sanitaria e " a un tempo - una sventura pedagogica, poiché la ... Per mesi si è continuato a negare anche l'evidenza e chi lanciava l'allarme veniva tacciato diuna Cassandra di. Ora i nodi vengono al pettine e Fitto è costretto ad ammettere che ...... "Quello che sta facendo la Bce sta andando oltre il giusto contrasto che devefatto. Non ... "Penso che siano già stati smentiti alcuni profeti diche avevano detto che con il nuovo ...2020/21: in ritardo, ma con grande enfasi, l'educazione civica tornava admateria ... le scuole chiuse sono state una necessità sanitaria e " a un tempo - unapedagogica, poiché la ... Sventura e virtù ytali. Sanità commissariata, e in Calabria la speranza arriva con i medici cubani Il commissariamento nella sanità calabrese è una normalità, da oltre 12 anni: carabinieri, prefetti alla ricerca di bilanci inesistenti, chiamati a sistemare livelli essenziali di assistenza insuffici ... Medici cubani in Calabria per la carenza di personale, i casi di Polistena e Locri Leggi su Sky TG24 l'articolo Medici cubani in Calabria per la carenza di personale, i casi di Polistena e Locri ... Il commissariamento nella sanità calabrese è una normalità, da oltre 12 anni: carabinieri, prefetti alla ricerca di bilanci inesistenti, chiamati a sistemare livelli essenziali di assistenza insuffici ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Medici cubani in Calabria per la carenza di personale, i casi di Polistena e Locri ...