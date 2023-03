Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La Juve sottovaluta il problema Di Maria: è fragile e rischia con l'Argentina, ha senso proporgli il rinnovo?: Fors… - cmdotcom : #Juve, sottovaluti il problema #DiMaria: è fragile e rischia con l'Argentina, ha senso proporgli il rinnovo? -

Una squadra che Mourinho non: 'In Serie A a livello di gioco non ci sono squadre simili. Non hanno avuto un girone semplice in Champions, la forza di questa squadra sono i giocatori di ......di 15 punti laverrà sempre considerata una big dall'Aia, anche perché potrebbero esserci fino a tre gradi di giudizio. La si considera come se avesse 38 punti e non siniente al ...Una squadra che Mourinho non: 'In Serie A a livello di gioco non ci sono squadre simili. Non hanno avuto un girone semplice in Champions, la forza di questa squadra sono i giocatori di ...