Immobile è l'arma Champions della Lazio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Freme Ciro, si allena con il resto del gruppo, segna subito nella partitella finale, aspetta domenica per tornare in campo dopo un altro stop muscolare. Roba mai vista per uno come lui abituato a saltare pochissime partite in una stagione, ma quella fitta, inizialmente sottovalutata, allo stadio Maradona (3 marzo) era costata carissima. La vittoria di Napoli, prestigiosa e fondamentale nella corsa Champions, offuscata dall'ennesimo stop del capitano che, a 33 anni, sta accusando qualche passaggio a vuoto del suo fisico bionico. Lesione di primo grado, bollettino medico impietoso e Lazio nei guai in Conference League e per le gare con Bologna e soprattutto Roma (secondo derby saltato). Male in Europa, bene in campionato con Felipe Anderson costretto a traslocare al centro dell'attacco. Tant'è, il re torna al suo posto e, per la volata finale che ...

