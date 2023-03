Lorenzo Fragola e Mameli in Happy: siamo davvero felici o fingiamo per dimostrarlo agli altri? (Di martedì 28 marzo 2023) Esce Happy di Lorenzo Fragola e Mameli, il nuovo singolo disponibile da venerdì 31 marzo. La coppia, ormai collaudata, torna in radio con un nuovo pezzo inedito, dal sapore dolceamaro, che trascina in un mood scanzonato dietro cui si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza. Una la domanda a cui Lorenzo Fragola e Mameli invitato a trovare risposta: siamo davvero felici di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostralo agli altri fingendoci felici? Da qui nasce Happy di Lorenzo Fragola e Mameli, un brano che richiama la felicità già nel titolo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Escedi, il nuovo singolo disponibile da venerdì 31 marzo. La coppia, ormai collaudata, torna in radio con un nuovo pezzo inedito, dal sapore dolceamaro, che trascina in un mood scanzonato dietro cui si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza. Una la domanda a cuiinvitato a trovare risposta:di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostralofingendoci? Da qui nascedi, un brano che richiama latà già nel titolo ...

