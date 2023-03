Il Psg nega l’interesse per Kim (Di martedì 28 marzo 2023) I dirigenti del Psg hanno preso le distanze dalle voci di mercato che collegano il club al difensore del Napoli Kim Min-jae. “Il difensore centrale sta attirando l’interesse di diversi club della Premier League, tra cui Manchester United, Liverpool e del Tottenham”. Ma, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Psg non ha alcun interesse per il giocatore, arrivato al Napoli la scorsa estate dal Fenerbahce. Kim ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Quest’oggi il Corriere dello Sport ha accennato l’interessamento dei top club europei per il centrale del Napoli: “E allora, la banca centrale d’Europa: Kim. Un colosso coreano di 26 anni e 2,5 milioni d’ingaggio compresi i bonus, con una fila lunga chilometri: lo vogliono City, United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real, Barca, Psg, Bayern. Tutti”. Solo tre giorni fa, Kim, dal ritiro della Nazionale coreana, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) I dirigenti del Psg hanno preso le distanze dalle voci di mercato che collegano il club al difensore del Napoli Kim Min-jae. “Il difensore centrale sta attirandodi diversi club della Premier League, tra cui Manchester United, Liverpool e del Tottenham”. Ma, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Psg non ha alcun interesse per il giocatore, arrivato al Napoli la scorsa estate dal Fenerbahce. Kim ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Quest’oggi il Corriere dello Sport ha accennato l’interessamento dei top club europei per il centrale del Napoli: “E allora, la banca centrale d’Europa: Kim. Un colosso coreano di 26 anni e 2,5 milioni d’ingaggio compresi i bonus, con una fila lunga chilometri: lo vogliono City, United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real, Barca, Psg, Bayern. Tutti”. Solo tre giorni fa, Kim, dal ritiro della Nazionale coreana, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Psg nega l’interesse per #Kim Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Psg non ha alcun interesse per il gioca… -