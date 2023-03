Il Pd trema sui capigruppo: Schlein tira dritto, i nomi non cambiano (Di martedì 28 marzo 2023) "Il clima è cambiato intorno al Pd in queste settimane", nelle piazze e nell'opinione generale. Lo testimoniano "le 16mila nuove tessere" arrivate al Nazareno così come i sondaggi, "anche se li prendiamo con le pinze". Elly Schlein riunisce per la prima volta i gruppi parlamentari Pd da quando è stata eletta segretaria e prova a coinvolgere tutti nel momento di 'rinascita' che il partito vive grazie alla sua vittoria alle primarie: "Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd", è l'invito. La leader dem chiarisce subito che l'incontro sarà focalizzato sulle priorità dell'attività politica e parlamentare, mentre la questione degli assetti è rimandata. La segretaria non fa nomi, anche se tutti ormai conoscono le prossime mosse. Stamattina, con le due assemblee separate, sarà la giornata delle dimissioni ufficiali di ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) "Il clima è cambiato intorno al Pd in queste settimane", nelle piazze e nell'opinione generale. Lo testimoniano "le 16mila nuove tessere" arrivate al Nazareno così come i sondaggi, "anche se li prendiamo con le pinze". Ellyriunisce per la prima volta i gruppi parlamentari Pd da quando è stata eletta segretaria e prova a coinvolgere tutti nel momento di 'rinascita' che il partito vive grazie alla sua vittoria alle primarie: "Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd", è l'invito. La leader dem chiarisce subito che l'incontro sarà focalizzato sulle priorità dell'attività politica e parlamentare, mentre la questione degli assetti è rimandata. La segretaria non fa, anche se tutti ormai conoscono le prossime mosse. Stamattina, con le due assemblee separate, sarà la giornata delle dimissioni ufficiali di ...

