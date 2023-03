(Di lunedì 27 marzo 2023) Così si trasforma lo stato da quasi laico e democratico a religioso, senza tenere in considerazione che almeno il 20 per cento della sua popolazione è composta da musulmani, cristiani e drusi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Balagan! Come Netanyahu ha gettato un paese nel caos per salvare sé stesso (di E. Salerno) -

e una parola di origine russa, diventata di uso comune in Israele dove tutto, dicono da sempre gli ebrei, è. O caos. Oggi è molto più di caos, quello che sta accadendo da settimane nello stato mediorientale da sempre alla ricerca della propria anima. La politica e le banali mire di un uomo, l'...Nemmeno quando a chiedergli di fermarsi sono alcuni esponenti di spicco del suo partito, il Likud, e prominenti ministriquello della Difesa, Yoav Gallant. Nel muro contro muro che si è ...Il Consiglio per i rifugiati sottolineai due terzi degli arrivi provenga da paesi ad altissimo rischio quali Afghanistan, Siria o Sudan. Per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i ...

Balagan! Come Netanyahu ha gettato un paese nel caos per salvare sé stesso L'HuffPost

Così si trasforma lo stato da quasi laico e democratico a religioso senza tenere in considerazione che almeno il 20 per cento della sua popolazione è composta ...