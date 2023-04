26 Marzo 2023 – Governo Netanyahu in crisi licenzia il suo ministro della Difesa Yoav Gallant. Berlino, flop per referendum clima (Di lunedì 27 marzo 2023) Migliaia di israeliani, secondo i media locali 700 mila, sono scesi in piazza in tutto il Paese in manifestazioni spontanee, per protestare contro la decisione del primo ministro, Benjamin Netanyahu, di licenziare il suo ministro della Difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto una sospensione del controverso processo di riforma giudiziaria, su cui si sta spaccando il Paese. È fallito un referendum sul clima promosso oggi nella città-Land di Berlino. Alle urne non si è infatti raggiunto il quorum necessario per legge. Ai berlinesi veniva chiesto se fossero d’accordo ad anticipare l’obiettivo della cosiddetta neutralità climatica al 2030, attualmente questo risultato è ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 marzo 2023) Migliaia di israeliani, secondo i media locali 700 mila, sono scesi in piazza in tutto il Paese in manifestazioni spontanee, per protestare contro la decisione del primo, Benjamin, dire il suo, reo di aver chiesto una sospensione del controverso processo di riforma giudiziaria, su cui si sta spaccando il Paese. È fallito unsulpromosso oggi nella città-Land di. Alle urne non si è infatti raggiunto il quorum necessario per legge. Ai berlinesi veniva chiesto se fossero d’accordo ad anticipare l’obiettivocosiddetta neutralitàtica al 2030, attualmente questo risultato è ...

