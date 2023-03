«Non mi considero minoranza». La sfida di Bonaccini a Schlein (Di domenica 26 marzo 2023) Alla vigilia della riunione congiunta dei parlamentari e delle convocazioni al Senato e alla Camera dai quali dovranno venir fuori i nuovi capigruppo, Stefano Bonaccini fa sapere di non considerarsi first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 marzo 2023) Alla vigilia della riunione congiunta dei parlamentari e delle convocazioni al Senato e alla Camera dai quali dovranno venir fuori i nuovi capigruppo, Stefanofa sapere di non considerarsi first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoMater2 : @granatiere1906 Ma anche qua, esagerano. I primi 4 che sono comunque buoni giocatori, valgono tra i 5 e i 10 milion… - filoni_diletta : 'Arrivare ai quarti di finale in #ChampionsLeague è oggettivamente un grande successo, considerato anche che non ci… - nicosca8 : @christian_fsi Io ci sto bene nel degenerato occidente! E di sicuro sto meglio qui che in Moscovia! Sei tu che non… - Macimaru_ : @abysseaten Aspetta di arrivare a Lu Bu ?? però in generale è vero: la difficoltà ha dei picchi solo con alcuni boss… - Anonimoperora : @marieclaire21 @FedericaSure Non sempre funziona. O non funziona o le poche che dico non le considero parolacce, pe… -