Tuchel | «Prima di martedì scorso non c’erano mai stati contatti con il Bayern Monaco»

Thomas Tuchel, nuovo allenatore del Bayern Monaco, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del club bavarese. PAROLE – «La dimensione di questa sfida è stata il fattore decisivo che mi ha portato qui, poi mi sono anche avvicinato alla famiglia. Pensavo che avrei continuato ad allenare all'estero, poi martedì sono stato chiamato ed è stato tutto molto rapido. Prima non c'erano mai stati contatti. Mi sono reso subito conto che la prima sfida sarebbe stata contro il Borussia Dortmund capolista, ma ormai è una storia di qualche anno fa e l'importanza di questa partita è chiarissima.

