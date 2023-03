Rottamazione | prospetto riepilogativo con cartelle già annuallate o decadute | cosa fare prima di inviare domanda di definizione agevolata 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBusbani : RT @Mandolesi_Giu: ???? Occhio alla rottamazione 4: tra errori di calcolo e la presenza carichi sgravati e cartelle decadute il prospetto del… - moneypuntoit : Non sempre richiedere il prospetto informativo restituisce la reale situazione debitoria del contribuente. A volte… - LuigiPiccarozzi : RT @Mandolesi_Giu: ???? Occhio alla rottamazione 4: tra errori di calcolo e la presenza carichi sgravati e cartelle decadute il prospetto del… - Mandolesi_Giu : ???? Occhio alla rottamazione 4: tra errori di calcolo e la presenza carichi sgravati e cartelle decadute il prospett… - infoiteconomia : Rottamazione cartelle 2023, ecco perchè il prospetto informativo va chiesto 2 volte -

Dunque per la presentazione dell'istanza per la rottamazione quater, soprattutto per posizioni debitorie complesse, non è sufficiente affidarsi unicamente al prospetto informativo di Ader ma sarebbe opportuno richiedere il prospetto informativo due volte. E' possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il prospetto. Eventuali pagamenti effettuati su debiti potenzialmente rientranti nella rottamazione. Sanatoria cartelle 2023, come sapere quanto costa la rottamazione con il prospetto informativo. L'anomalia è stata evidenziata dall'Associazione.

Rottamazione 4 con le molle - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Tra errori di calcolo, carichi sgravati e cartelle decadute, il prospetto informativo dell'Agenzia delle entrate riscossione con i debiti rottamabili ...Dunque per la presentazione dell'istanza per la rottamazione quater, soprattutto per posizioni debitorie complesse, non è sufficiente affidarsi unicamente al prospetto informativo di Ader ma sarebbe ...