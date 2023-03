Lutto in casa Inter: morto il dirigente accompagnatore Dallatorre (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter piange Alessandro Dallatorre Lutto in casa Inter. Il club nerazzurro piange la prematura scomparsa di Alessandro Dallatorre, dirigente accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile, deceduto in seguito ad un incidente stradale avuto nella notre tra il 24 e il 25 marzo. A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, dirigente accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo. Inoltre in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 marzo 2023) L’piange Alessandroin. Il club nerazzurro piange la prematura scomparsa di Alessandrodel Settore Giovanile e della preagonistica maschile, deceduto in seguito ad un incidente stradale avuto nella notre tra il 24 e il 25 marzo. A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandrodel Settore Giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo. Inoltre in occasione di Atalanta-, gara del campionato Under 17, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _intermagazine : Lutto in casa Inter: morto il dirigente accompagnatore Dallatorre - infoitinterno : Lutto in casa Inter, muore un allenatore delle giovanili - infoitinterno : Lutto in casa Inter: morto Dallatorre, sospese tutte le attività della preagonistica - infoitinterno : Lutto in casa Inter: scomparso il dirigente accompagnatore del settore giovanile Dallatorre - infoitinterno : Lutto in casa Inter: muore il ventiseienne Dallatorre, dirigente delle giovanili -