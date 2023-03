L’Italia insiste in Europa sui biocarburanti, ma ha poche chances di successo (Di sabato 25 marzo 2023) «La partita sui biocarburanti non è affatto persa», dice una risoluta Giorgia Meloni ai giornalisti assiepati all’uscita dal Consiglio europeo. La presidente del Consiglio italiana, anzi, canta vittoria per la «neutralità tecnologica» che il suo governo avrebbe contribuito a strappare alll’Ue: «Fermi restando gli obiettivi della transizione, che condividiamo, non dev’essere un dogma stabilire con quali tecnologie raggiungerli». Un mantra ripetuto spesso dalla premier e dagli esponenti del suo esecutivo, ma difficilmente applicabile al caso di specie. A rimorchio della GermaniaAll’inizio di marzo è slittato il voto finale da parte del Consiglio dell’Ue che avrebbe sancito l’adozione definitiva del regolamento sul divieto di vendita a livello europeo di nuove auto con motore a combustione dal 2035 in poi. A opporsi alla ratifica erano allora Germania, Italia, Polonia e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 marzo 2023) «La partita suinon è affatto persa», dice una risoluta Giorgia Meloni ai giornalisti assiepati all’uscita dal Consiglio europeo. La presidente del Consiglio italiana, anzi, canta vittoria per la «neutralità tecnologica» che il suo governo avrebbe contribuito a strappare alll’Ue: «Fermi restando gli obiettivi della transizione, che condividiamo, non dev’essere un dogma stabilire con quali tecnologie raggiungerli». Un mantra ripetuto spesso dalla premier e dagli esponenti del suo esecutivo, ma difficilmente applicabile al caso di specie. A rimorchio della GermaniaAll’inizio di marzo è slittato il voto finale da parte del Consiglio dell’Ue che avrebbe sancito l’adozione definitiva del regolamento sul divieto di vendita a livello europeo di nuove auto con motore a combustione dal 2035 in poi. A opporsi alla ratifica erano allora Germania, Italia, Polonia e ...

