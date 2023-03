Israele: un altro ministro chiede fermo riforma (Di sabato 25 marzo 2023) Anche il ministro dell'agricoltura Avi Dichter - dopo il responsabile della difesa Yoav Gallant - ha chiesto al premier Benyamin Netanyahu di fermare subito la legge di riforma giudiziaria ''per lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Anche ildell'agricoltura Avi Dichter - dopo il responsabile della difesa Yoav Gallant - ha chiesto al premier Benyamin Netanyahu di fermare subito la legge digiudiziaria ''per lo ...

