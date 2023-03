Fratelli d’Italia ne spara un’altra: cancellare il reato di tortura. Proposta di legge alla Camera. L’opposizione: vergogna (Di sabato 25 marzo 2023) Una Proposta di legge targata Fratelli d’Italia a prima firma Imma Vietri. Obiettivo: abrogare il reato di tortura introdotto nel 2017 dopo un tormentato iter parlamentare. Il testo, presentato in Commissione Giustizia alla Camera, che punta ad abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale – rimpiazzando il reato con una sorta di aggravante inserita all’articolo 61 – ha scatenato la durissima protesta delle opposizioni che annunciano barricate. La legge Ma cosa prevede nello specifico la pdl FdI, composta di due soli articoli? Il primo aggiunge un capoverso all’articolo 61 del codice penale relativo alle Circostanze aggravanti comuni (11-novies). Consistente nell’aver commesso il fatto “infliggendo a una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Unaditargataa prima firma Imma Vietri. Obiettivo: abrogare ildiintrodotto nel 2017 dopo un tormentato iter parlamentare. Il testo, presentato in Commissione Giustizia, che punta ad abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale – rimpiazzando ilcon una sorta di aggravante inserita all’articolo 61 – ha scatenato la durissima protesta delle opposizioni che annunciano barricate. LaMa cosa prevede nello specifico la pdl FdI, composta di due soli articoli? Il primo aggiunge un capoverso all’articolo 61 del codice penale relativo alle Circostanze aggravanti comuni (11-novies). Consistente nell’aver commesso il fatto “infliggendo a una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - ultimora_pol : Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura: 'Il rischio di subire denunce e… - fanpage : Il PD continua a salire, mentre Fratelli d'Italia scende al di sotto del 30% - levpetrovitch_ : RT @BandaCorbari: Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordina… - augumedici : RT @MilkoSichinolfi: Anche l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Piero Fiocchi è PRONTO: a russare...... #24Marzo -