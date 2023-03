De Luca contro il Pd che difende le borseggiatrici (Di sabato 25 marzo 2023) Il governatore dem della Campania difende i video contro le ladre e accusa la sinistra che nasconde il problema sicurezza Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Il governatore dem della Campaniai videole ladre e accusa la sinistra che nasconde il problema sicurezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Solidarietà alla famiglia di Checco Le parole di Vincenzo De Luca - LaStampa : Luca e Paolo contro Salvini: 'Se la prende per la parolaccia dell'Annunziata ma non con Sgarbi' - Luca_tern : RT @LegaSalvini: ++ SALVINI CONTRO SALA: «IL SUO AMBIENTALISMO È IDEOLOGICO E CLASSISTA, SENZA AUTO NUOVA A MILANO NON VIENI A LAVORARE» ++… - luca_ogliari : RT @Tergestum70: Mi aiutate a ritrovare tutti quelli che seguivo o mi seguivano? Criticare la sinistra e la guerra contro la #Russia di #Pu… - OssiaRosa : @baba04x Posso affermare? Rinnegano mesi di offese pesantissime nei confronti di chi ha osato andare contro la fat… -