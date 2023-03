Brasile, Lula ricoverato con la polmonite: rinviato il viaggio in Cina (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha rinviato il viaggio a Pechino a causa della polmonite. Lo ha annunciato la presidenza in una nota citata dal quotidiano “O Globo”. ricoverato dal 23 marzo a Brasilia, “nonostante il miglioramento” intervenuto “il servizio medico ha raccomandato che il presidente rinvii il viaggio in Cina fino alla fine dell’infezione virale”. Accompagnato da una delegazione di 240 imprenditori, Lula era atteso da domani a Pechino dove era prevista la firma di una ventina di accordi in tema di commercio, promozione del turismo, ambiente, scienza e tecnologia. In agenda anche l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Il viaggio è stato rinviato a data da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva haila Pechino a causa della. Lo ha annunciato la presidenza in una nota citata dal quotidiano “O Globo”.dal 23 marzo a Brasilia, “nonostante il miglioramento” intervenuto “il servizio medico ha raccomandato che il presidente rinvii ilinfino alla fine dell’infezione virale”. Accompagnato da una delegazione di 240 imprenditori,era atteso da domani a Pechino dove era prevista la firma di una ventina di accordi in tema di commercio, promozione del turismo, ambiente, scienza e tecnologia. In agenda anche l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Ilè statoa data da ...

