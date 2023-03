Amici 22, NDG si racconta a Verissimo: “Il successo a 17 anni mi ha portato solitudine e depressione” (Di sabato 25 marzo 2023) Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, ex allievo di Amici 22, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Reduce dall’esperienza televisiva nel talent show condotto da Maria De Filippi, terminata con la sua eliminazione nella prima puntata del Serale, il cantante ha spiegato cosa ha significato per lui il programma: E’ stata un’esperienza assurda, quasi irreale. Un mondo a parte in cui puoi coltivare il tuo talento, le tue passioni. Ed è molto stimolante vivere con delle persone, con ragazzi, che inseguono un sogno, che hanno un obiettivo nella vita. Spesso mi trovo davanti a persone un po’ vuote, che non sanno cosa vogliono dalla vita. Forse non lo cercano neanche. Invece con loro è stato bellissimo condividere questa cosa, perché era difficile per me, che ho iniziato a fare musica a 15 ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 marzo 2023) Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, ex allievo di22, è stato ospite di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Reduce dall’esperienza televisiva nel talent show condotto da Maria De Filippi, terminata con la sua eliminazione nella prima puntata del Serale, il cantante ha spiegato cosa ha significato per lui il programma: E’ stata un’esperienza assurda, quasi irreale. Un mondo a parte in cui puoi coltivare il tuo talento, le tue passioni. Ed è molto stimolante vivere con delle persone, con ragazzi, che inseguono un sogno, che hanno un obiettivo nella vita. Spesso mi trovo davanti a persone un po’ vuote, che non sanno cosa vogliono dalla vita. Forse non lo cercano neanche. Invece con loro è stato bellissimo condividere questa cosa, perché era difficile per me, che ho iniziato a fare musica a 15 ...

