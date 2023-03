Tennis, Matteo Berrettini: “Tornerò al livello che mi compete, mi sento pronto” (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo Berrettini sta vivendo uno dei momenti più difficili della carriera. Il Tennista romano è stato eliminato al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells ed è uscito ai quarti di finale del Challenger di Phoenix, giocato grazie a una wild card per mettere partite nelle gambe. Nonostante ciò, l’ex numero 6 del mondo non si perde d’animo e punta già a Miami come dichiara in un’intervista ai canali ufficiali ATP: “Ho avuto dei momenti un po’ complicati, ma fanno parte della vita che ho scelto di condurre. Adesso sto bene. Ho piena fiducia nel mio team, stiamo lavorando per star bene mentalmente, poi fisicamente e tutto il resto“. “So che il livello c’è, come in tutte le carriere ci sono i momenti in cui le cose vanno meno bene. Sto facendo il possibile per tornare al livello che mi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)sta vivendo uno dei momenti più difficili della carriera. Ilta romano è stato eliminato al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells ed è uscito ai quarti di finale del Challenger di Phoenix, giocato grazie a una wild card per mettere partite nelle gambe. Nonostante ciò, l’ex numero 6 del mondo non si perde d’animo e punta già a Miami come dichiara in un’intervista ai canali ufficiali ATP: “Ho avuto dei momenti un po’ complicati, ma fanno parte della vita che ho scelto di condurre. Adesso sto bene. Ho piena fiducia nel mio team, stiamo lavorando per star bene mentalmente, poi fisicamente e tutto il resto“. “So che ilc’è, come in tutte le carriere ci sono i momenti in cui le cose vanno meno bene. Sto facendo il possibile per tornare alche mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MercRF : RT @lorenzofares: Matteo #Berrettini ???? giocherà il suo match d'esordio al #MiamiOpen2023 vs Mackenzie McDonald ????, che ha battuto 64 62 Da… - lorenzofares : Matteo #Berrettini ???? giocherà il suo match d'esordio al #MiamiOpen2023 vs Mackenzie McDonald ????, che ha battuto 64… - tiscalinews : 'Ho avuto dei momenti un po' complicati, ma fanno parte del processo e della vita che ho scelto. Adesso sto bene'.… - infoitsport : Tennis, Matteo Berrettini: 'Sto vivendo un momento di down, ma sto lavorando per essere pronto a Miami' - MercRF : RT @lorenzofares: Nella settimana 17-23 aprile tennisti italiani iscritti in ordine sparso #ATP500 Barcellona ???? Jannik #Sinner ???? Lorenzo… -