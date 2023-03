La sirenetta, Halle Bailey: "La mia Ariel è diversa, non lascia l'oceano per un ragazzo" (Di venerdì 24 marzo 2023) 'Sono davvero entusiasta della mia versione de La sirenetta perché abbiamo cambiato profondamente le motivazioni che la spingono ad abbandonare l'oceano', ha spiegato Halle Bailey. Durante un'intervista recente Halle Bailey ha affermato che, a suo modo di vedere, quando il pubblico potrà finalmente recarsi in sala per visionare La sirenetta resterà estasiato dalla svolta moderna che la produzione ha dato alle motivazioni per cui Ariel decide di abbandonare l'oceano. Durante un'intervista per la copertina di Edition, la Bailey ha spiegato che la pellicola, già estremamente inclusiva per quanto concerne la controversa scelta di casting, ha anche cambiato in modo radicale le motivazioni che spingono Ariel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) 'Sono davvero entusiasta della mia versione de Laperché abbiamo cambiato profondamente le motivazioni che la spingono ad abbandonare l'', ha spiegato. Durante un'intervista recenteha affermato che, a suo modo di vedere, quando il pubblico potrà finalmente recarsi in sala per visionare Laresterà estasiato dalla svolta moderna che la produzione ha dato alle motivazioni per cuidecide di abbandonare l'. Durante un'intervista per la copertina di Edition, laha spiegato che la pellicola, già estremamente inclusiva per quanto concerne la controversa scelta di casting, ha anche cambiato in modo radicale le motivazioni che spingono...

