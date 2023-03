Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Si terrà domani a Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera per la Giornata del ricordo delle vittim… - AnsaVeneto : Domani corteo anarchici, già in atto controlli a Venezia. Posti di pre-filtraggio dei veicoli sul Ponte della Liber… - martyla77 : RT @larenait: Appuntamento domani a Parona da dove partirà il corteo - Dorian221190 : RT @BabboleoNews: Pronto a scendere in piazza il #ponente di #Genova, domani il maxi-corteo dei comitati: no a fabbrica dei cassoni a Pra'… - larenait : Appuntamento domani a Parona da dove partirà il corteo -

E' già in atto a Venezia il piano di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine in vista deldei gruppi anarchiciin città. Un ingente dispiegamento di polizia e carabinieri, con molti automezzi, è presente nei punti strategici di accesso alla città lagunare. All'imbocco del ...Ilè partito alle 18.30 da via San Josemaría Escrivá, per una manifestazione che precede i funerali previsti invece per. I funerali L'ultimo saluto al ragazzo ucciso dai proiettili ..., sabato 25 marzo, a Pegli, si terrà a Pra' e a Pegli una manifestazione in merito al ... Al termine dele degli interventi degli esponenti dei Comitati, è stato concordato un incontro ...

Domani corteo anarchici, già in atto controlli a Venezia Tiscali Notizie

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - E' già in atto a Venezia il piano di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine in vista del corteo dei gruppi anarchici domani in città. Un ingente dispiegamento di ...Il corteo è partito alle 18.30 da via San Josemaría Escrivá, per una manifestazione che precede i funerali previsti invece per domani. L'ultimo saluto al ragazzo ucciso dai proiettili vaganti sparati ...