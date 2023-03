(Di venerdì 24 marzo 2023) Un saluto speciale stamani per Marco, 10 anni, che la prossima settimana partirà verso l'Ospedale Gaslini di Genova per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia genetica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cla_car81 : @davcarretta Mi ricordo il Vendola di Zalone che, rivolgendosi al bambino di 8 anni spaventato dall'incertezza sull… - ValeReinstated : @sceltedifficili @valy_s @franborgonovo Esempio: Ricca coppia di pedofili commissiona bimbo capelli castani, occhi… - Fuerteapache94 : @SociosItalia Ciao @SociosItalia , mio figlio di 8 anni sono due settimane che non esce dalla stanza e non mi parla… - BubbahJohn : @Akroma941 @MeNeFrego___ La cosa che FA SCHIFO è il fatto che ci sia LUCRO sulla pelle dei bimbi.....un bimbo si AM… - pi_pony : @christian_fsi Non e colpa tua , che la tua mamma ti fatto cadere da bimbo con la testa in giu dal como !! Ti per… -

Un saluto speciale stamani per Marco, 10 anni, che la prossima settimana partirà verso l'Ospedale Gaslini di Genova per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia ...... nella Città Santa, non è l'ultima parolavita dell'uomo di ogni tempo. La presenza preziosa ... come fu per il Santonella Grotta attorniato soltanto dai pastori. Vi chiediamo con il cuore ...Qui, ilavrebbe visto un cane, non è stato ancora specificato se di passaggio o di proprietà ... che " non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un canebase dell'...

Bimbo sulla sedia a rotelle scortato fino a scuola dalla Lamborghini della polizia Gazzetta del Sud

La popolare conduttrice televisiva Belen Rodriguez ha fatto parlare di sé sui social a causa di un gesto che ha scatenato il gossip sulla sua presunta gravidanza. In risposta a un fan ...Un saluto speciale stamani per Marco, 10 anni, che la prossima settimana partirà verso l'Ospedale Gaslini di Genova per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia ...