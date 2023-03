Schlein sta con gli ecoteppisti, la frase della piddina: esplode la polemica (Di giovedì 23 marzo 2023) E fu così che il Partito Democratico divenne ufficialmente una succursale dell'Internazionale Gretina. A mettere il timbro sulla metamorfosi, dal barbone di Marx alle treccine della Thunberg, dalla dittatura del proletariato (ormai involutosi in plebaglia, tant'è che vota compatto a destra) alla dittatura degli eco-figli di papà, è stata la neo-segreteria in persona. Elly Schlein ieri sera è stata infatti ospite di “Stasera c'è Cattelan su Rai2”, palcoscenico ideale per sviscerare l'agenda molto più radical che chic che è l'essenza del nuovo corso celebrato in questi giorni a testate unificate, peraltro anche contro gli amministratori più o meno riformisti, o banalmente in possesso di una qualche dose di lucidità, ancora convinti di stare in un partito di “centrosinistra”. GLI SBANDATI Di seguito, parole e musica di Elly, a proposito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) E fu così che il Partito Democratico divenne ufficialmente una succursale dell'Internazionale Gretina. A mettere il timbro sulla metamorfosi, dal barbone di Marx alle treccineThunberg, dalla dittatura del proletariato (ormai involutosi in plebaglia, tant'è che vota compatto a destra) alla dittatura degli eco-figli di papà, è stata la neo-segreteria in persona. Ellyieri sera è stata infatti ospite di “Stasera c'è Cattelan su Rai2”, palcoscenico ideale per sviscerare l'agenda molto più radical che chic che è l'essenza del nuovo corso celebrato in questi giorni a testate unificate, peraltro anche contro gli amministratori più o meno riformisti, o banalmente in possesso di una qualche dose di lucidità, ancora convinti di stare in un partito di “centrosinistra”. GLI SBANDATI Di seguito, parole e musica di Elly, a proposito ...

