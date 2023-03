Milano città della ketamina, è la quarta in Europa per consumo: in aumento anche cocaina e metanfetamina – Lo studio europeo (Di giovedì 23 marzo 2023) Un consumo di ketamina tra i più alti d’Europa, così il nuovo studio sulle acque reflue del Sewage Analysis CORe group Europe in collaborazione con l’Agenzia europea per il monitoraggio delle dipendenze, classifica la città di Milano tra le più grandi utilizzatrici dell’anestestico a effetto psichedelico. «Monitoriamo il capoluogo lombardo dal 2005, negli ultimi anni abbiamo osservato un incremento nei consumi in particolare e di cannabis, anche la ketamina si mostra in forte aumento e risulta tra i più alti nelle città europee», spiega Sara Castiglioni del Laboratorio di indicatori epidemiologici ambientali dell’Istituto di ricerche farmacologiche Irccs Mario Negri, coinvolto per l’Italia nello ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Unditra i più alti d’, così il nuovosulle acque reflue del Sewage Analysis CORe group Europe in collaborazione con l’Agenzia europea per il monitoraggio delle dipendenze, classifica laditra le più grandi utilizzatrici dell’anestestico a effetto psichedelico. «Monitoriamo il capoluogo lombardo dal 2005, negli ultimi anni abbiamo osservato un incremento nei consumi in particolare e di cannabis,lasi mostra in fortee risulta tra i più alti nelleeuropee», spiega Sara Castiglioni del Laboratorio di indicatori epidemiologici ambientali dell’Istituto di ricerche farmacologiche Irccs Mario Negri, coinvolto per l’Italia nello ...

