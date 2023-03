Manchester United | cessione record | le offerte sul tavolo

(Di giovedì 23 marzo 2023) È scaduto alle 22.00 italiane di mercoledì 22 marzo il termine per presentare leper l’acquisizione del. Per strapparlo alla famiglia Glazer, però, ci vorranno almeno 5 miliardi di sterline, circa 5,7 miliardi di euro. Una somma che farebbe dei Red Devils il club sportivo più pagato di sempre, a prescindere dalla disciplina. Attualmente ilappartiene ai Denver Broncos (4,3 miliardi di euro), franchigia Nfl del football americano. In corsa ci sono lo sceicco Jassim del Qatar, con legami non troppo stretti con la proprietà del Paris Saint-Germain, e Jim Ratcliffe. Entrambi avevano già superato la prima fase con deadline lo scorso 17 febbraio tanto da aver avuto accesso a questa seconda fase, quella dei colloqui con la famiglia Glazer (che detiene il 69% delle quote del club) e della nuova ...

Cinque miliardi di sterline, 5,7 miliardi di euro. È la soglia psicologica che la famiglia Glazer ha fissato per la cessione del, quella che trasformerebbe i Red Devils nel club sportivo più pagato di sempre, record che al momento appartiene ai Denver Broncos, franchigia di Nfl passata di mano l'anno scorso ...INTER, ONANA PIACE IN PREMIER: SE PARTE IN POLE C'E' VICARIO Come riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', l'ex Ajax piace molto in Premier League, su tutte a Chelsea e, con il ...Sembra passata un'era calcistica da quando ile Cristiano Ronaldo annunciarono la rescissione consensuale del contratto del fuoriclasse lusitano. Cr7, poi, dopo un Mondiale in Qatar ...

Manchester United e Chelsea, sono queste le 2 squadre che avrebbero espresso il proprio interesse per André Onana, portiere dell’Inter che quest’anno sta disputando una stagione di altissimo livello.L'Inter non sembra intenzionata a privarsi di André Onana, seguito da Chelsea e Manchester United, ma nonostante tutto si guarda intorno nel caso in cui dovesse arrivare ...