LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: iniziata la gara, Conti-Macii possono riscrivere la storia (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Tanti errori per la coppia filippina che ha avuto problemi soprattutto sui salti in parallelo, con il black out sul doppio Axel che costerà tanti punti 3.20: Bene il Triplo Loop lanciato, caduta sul Triplo Salchow lanciato 3.18: Molto bene il Triplo Twist, nella combinazione solo doppio il Salchow+Euler+Doppio Salchow in parallelo, solo singolo l'Axel in parallelo 3.16: E' il momento di una coppia che gareggia per le Filippine, 19ma dopo il programma corto: Isabella Gamez, di Cape Coral, Usa, 24 anni, residente a Fort Myers e Alexandr Korovin, nato a Pervouralsk, 29 anni fa, abitante a Fort Myers dove si allenano agli ordini di Marina Zueva, Dmitri Savin. Sono stati noni al Four Continents, si esibiscono su un medley dei Muse: Exogenesis: Symphony Part 2 (Cross-pollination), Exogenesis: ...

