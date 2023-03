I giocatori saranno impegnati nelle qualificazioni a Euro 2024 e in partite amichevoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Il campionato si ferma per l’ultima sosta della stagione 2022/23: la Serie A lascia spazio agli impegni delle Nazionali. Spiccano in particolare le sfide delle qualificazioni a Euro 2024: le nazionali extra Europee invece saranno protagoniste di gare amichevoli. Al termine della sosta l’Inter tornerà in campo sabato 1 aprile contro la Fiorentina a San Siro. Di seguito la lista dei nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali:Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Matteo Darmian (Italia) Italia-Inghilterra, 23.03.2023 – qualificazioni Euro 2024 Napoli Malta-Italia, 26.03.2023 – qualificazioni Euro 2024 Ta’QaliKristjan Asllani (Albania) Polonia-Albania, 27.03.2023 ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Il campionato si ferma per l’ultima sosta della stagione 2022/23: la Serie A lascia spazio agli impegni delle Nazionali. Spiccano in particolare le sfide delle: le nazionali extrapee inveceprotagoniste di gare. Al termine della sosta l’Inter tornerà in campo sabato 1 aprile contro la Fiorentina a San Siro. Di seguito la lista dei nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali:Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Matteo Darmian (Italia) Italia-Inghilterra, 23.03.2023 –Napoli Malta-Italia, 26.03.2023 –Ta’QaliKristjan Asllani (Albania) Polonia-Albania, 27.03.2023 ...

