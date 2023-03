Catania, Pelligra senza limiti: “In A entro cinque anni” (Di giovedì 23 marzo 2023) Un campionato vinto da protagonista dopo il buio del fallimento: il calcio a Catania sta rinascendo grazie ai nuovi impulsi australiani guidati da Rosario Pelligra. Il patron del club etneo si è espresso ai microfoni di Catanista.com raccontando i progetti per il futuro e la soddisfazione di aver reso Catania nuovamente una terra felice e di calcio. “Sicuramente connetterò l’Australia a Catania, ma connetterò anche il resto del mondo a Catania; in modo che le persone di tutto il mondo possano conoscere questa citta’ e questo club. – spiega Pelligra – Così come gli australiani, ormai, conoscono Catania. Connetteremo sempre più persone in Australia per far capire cosa è Catania. In Australia, ci sono persone non di origine catanese, non di origine ... Leggi su zon (Di giovedì 23 marzo 2023) Un campionato vinto da protagonista dopo il buio del fallimento: il calcio asta rinascendo grazie ai nuovi impulsi australiani guidati da Rosario. Il patron del club etneo si è espresso ai microfoni di Catanista.com raccontando i progetti per il futuro e la soddisfazione di aver resonuovamente una terra felice e di calcio. “Sicuramente connetterò l’Australia a, ma connetterò anche il resto del mondo a; in modo che le persone di tutto il mondo possano conoscere questa citta’ e questo club. – spiega– Così come gli australiani, ormai, conoscono. Connetteremo sempre più persone in Australia per far capire cosa è. In Australia, ci sono persone non di origine catanese, non di origine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Intervista a tutto campo con il presidente del Catania Ssd, Ross Pelligra - NotiziarioC : Catania, Pelligra: «Vinciamo anche l'anno prossimo. La Serie A non è un sogno» - infoitsport : La promozione del Catania targato Pelligra e un campionato affrontato da padroni - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 19.35 Festa da professionisti #Catania in festa per il ritorno tra i professionisti dei rossazzurri.… - ReignOfTheSerie : Dopo un anno e un cambio di proprietà, passata in estate all’imprenditore australiano di origini catanesi Ross Pell… -