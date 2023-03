Alloro | coltivalo in casa | è facilissimo!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Se stai muovendo i primi passi nel mondo del pollice verde ti consiglio di cominciare dalla coltivazione di una pianta aromatica come l’. L’è una pianta che si può coltivare facilmente ed è molto resistente. Appartiene alla famiglia delle Lauracee in fiore ed è una sempre verde con foglie di colore verde scuro, lucide e dalla forma ovale. Usate soprattutto per condire le pietanze, è originaria del Mediterraneo ed è uno degli alberi più antichi. L’albero, piantato in giardino, può arrivare ad un’altezza tra i 25 e i 55 piedi anche se potato costantemente arriva tra i 2 e gli 8 piedi. Invece, durante la stagione primaverile crescono dei piccoli ciuffi di fiori gialli che successivamente diventano delle piccole drupe viola con all’interno un seme. Ovviamente l’può essere utilizzato semplicemente come pianta ...