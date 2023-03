Reddito di cittadinanza, formazione obbligatoria: quando e come la norma cambia facendo diventare occupabili gli inoccupabili, cosa sta succedendo? Ecco tutte le risposte (Di martedì 21 marzo 2023) I percettori del RdC sono obbligati a seguire i corsi di formazione obbligatoria a partire da 18 a 65 anni. Tuttavia, esiste un particolare molto rilevante e riguarda i cittadini inoccupabili, ovvero gli over 60. La questione, è semplice se gli over 60 ricevono la convocazione per presenziare ai corsi di formazione sono obbligati o ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) I percettori del RdC sono obbligati a seguire i corsi dia partire da 18 a 65 anni. Tuttavia, esiste un particolare molto rilevante e riguarda i cittadini in, ovvero gli over 60. La questione, è semplice se gli over 60 ricevono la convocazione per presenziare ai corsi disono obbligati o ... TAG24.

